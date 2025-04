PSB define pré-candidatura ao Senado e forma nominatas em Encontro Estadual em Natal

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou neste sábado (26) seu Encontro Estadual em Natal, reunindo filiados, lideranças e pré-candidatos para debater os rumos do partido nas eleições de 2026. Durante o evento, foi oficializada a pré-candidatura do ex-prefeito de Carnaubais, Luizinho Cavalcante, ao Senado Federal. O encontro também consolidou a formação das nominatas do partido para deputado estadual e deputado federal.

Em seu discurso, Luizinho Cavalcante destacou o compromisso do PSB com as transformações sociais e reafirmou seu entusiasmo com a nova missão. “Recebo essa missão com muita honra e responsabilidade. Vamos construir uma campanha que represente a esperança do nosso povo e defenda os interesses do Rio Grande do Norte no Senado”, afirmou.

A presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, ressaltou a importância do encontro como espaço democrático de diálogo. “Esses momentos de escuta são fundamentais para fortalecer o nosso partido. As definições que saem daqui são resultado da participação de todos, respeitando as opiniões e construindo unidade para avançarmos juntos”, destacou Larissa.

O Encontro Estadual marcou uma etapa importante no calendário político do PSB, que agora segue mobilizado para fortalecer seu projeto em todo o Rio Grande do Norte, ouvindo as bases e consolidando candidaturas comprometidas com a transformação social.