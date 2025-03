PSB de Mossoró realiza homenagem às mulheres e escolhe Gutemberg Dias como novo presidente municipal

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Mossoró promoveu neste sábado (22) um encontro marcante em homenagem às mulheres, reunindo lideranças políticas, militantes e representantes de diversos segmentos da sociedade. O evento também foi palco da convenção municipal da legenda, que oficializou o nome de Gutemberg Dias como novo presidente do partido na cidade.

A programação foi iniciada com a palestra da advogada Mariana Bezerra, que trouxe uma reflexão profunda sobre o combate à violência contra a mulher e a importância do protagonismo feminino na política, nas instituições e nos espaços de decisão. Mariana ressaltou que o avanço das mulheres em todas as áreas é uma conquista coletiva, que exige vigilância constante frente aos retrocessos.

Durante o evento, a presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, fez uma fala firme e emocionada em defesa da ocupação feminina nos espaços de poder. “Quando uma mulher ocupa um espaço político, ela não está ali apenas por si. Ela representa muitas outras vozes silenciadas. E nosso papel como partido é abrir caminhos, garantir oportunidades e romper as barreiras que ainda limitam a participação das mulheres”, afirmou.

Larissa também reforçou que o PSB, como partido com história de lutas sociais, tem o dever de ampliar seu compromisso com a equidade de gênero: “Não se trata apenas de convidar mulheres a se filiarem, mas de criar condições para que elas sejam protagonistas nos processos decisórios. A política precisa enxergar o mundo com os olhos das mulheres, com sensibilidade, firmeza e justiça social”.

A ex-deputafa federal Sandra Rosado, membro da Executiva do PSB, reforçou o legado das mulheres, lembrando conquistas como a criação da Lei Maria da Penha, a valorização das políticas públicas para as mulheres e a inclusão de pautas feministas na gestão pública. “A nossa luta é incansável porque a desigualdade ainda é uma realidade. E seguiremos firmes, resistindo e construindo alternativas de poder para as mulheres do povo”, afirmou.

Presente ao encontro, a vereadora Marleide Cunha (PT) relembrou as batalhas históricas travadas pelas mulheres brasileiras e conclamou a união em torno da pauta da representatividade. “Precisamos de mais mulheres nos parlamentos, nos executivos, nos partidos. Cada mulher que entra na política abre uma porta para outras entrarem também”, declarou.

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) reforçou a necessidade das mulheres não se falarem.”Nós, mulheres, não podemos aceitar mais sermos apenas ouvintes. É hora de ocuparmos os espaços de fala com coragem, com voz firme e com a verdade das nossas vivências. A política precisa nos escutar — e para isso, precisamos estar nos palanques, nas tribunas, nas ruas, com a cabeça erguida e sem medo de lutar.”

O encontro também contou com a presença da vereadora Plúvia (PT) e de representantes do Partido Verde (PV), como o presidente municipal da sigla, Renan Nogueira, e o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. Ambos reforçaram a importância da unidade do campo progressista em torno de pautas comuns, como a defesa dos direitos sociais, da sustentabilidade e da justiça para quem mais precisa.

Mudança no comando do PSB

Na parte final do evento, foi realizada a convenção municipal do PSB. O atual presidente, Lahyre Rosado, fez um discurso de agradecimento e anunciou a passagem do comando do partido para o professor e ex-vereador Gutemberg Dias. Lahyre destacou que a mudança representa um momento de renovação e fortalecimento da sigla em Mossoró, com a missão de ampliar sua presença nos debates locais.

Gutemberg, ao ser oficializado como novo presidente, agradeceu a confiança dos filiados e ressaltou sua disposição em contribuir com o crescimento do PSB na cidade. “O PSB sempre teve uma história bonita em Mossoró, com nomes que deixaram legado. Assumo esse desafio com responsabilidade, com o desejo de construir pontes, dialogar com a sociedade e fortalecer a luta por uma cidade mais justa, democrática e inclusiva”, declarou.