Próximo de Moraes, procurador-geral de SP é o preferido de Lewandowski para assumir Secretaria Nacional de Segurança

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, é o nome favorito do futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ocupar a Secretaria Nacional de Segurança (Senasp). Segundo fontes ouvidas pelo blog, os dois conversaram nos útimos dias e devem bater o martelo nesta semana.

Considerado “linha-dura” na segurança, Sarrubbo tem 34 anos de experiência atuando no Ministério Público. A escolha é vista como positiva por ministros do STF, que apontam o procurador-geral como alguém com experiência na área e uma visão mais pragmática da segurança.

Outro cotado era o sociólogo Benedito Mariano, cujo perfil, embora elogiado, não é visto como o ideal para o momento de fortalecimento das organizações criminosas no país.

O procurador-geral é próximo do ministro Alexandre de Moraes. Sua atuação em São Paulo, tanto na procuradoria quanto como coordenador dos trabalhos das unidades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), é vista como credencial positiva para a função.

Mario Sarrubbo se aposenta em 17 de abril e, de acordo com aliados, poderia assumir pouco depois da posse de Lewandowski, prevista para o dia 2 de fevereiro.