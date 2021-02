Provas do concurso da Polícia Civil do RN são adiadas

Nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte informou que após reunião extraordinária, a Comissão Especial do Concurso Público da Polícia Civil decidiu pelo adiamento das provas, previstas para os dias 07 e 14 de março. A decisão unânime parte do agravamento dos indicadores da pandemia, segundo dados estatísticos e análise realizada pelo Comitê de Especialistas da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap).

O processo conta com mais de 61 mil candidatos na disputa pelos cargos de agente, escrivão e delegado. Ainda não há informações sobre novas datas. “A Comissão continuará vigilante e atenta à mudança dos fatos ensejadores da decisão atual, para que, tão logo a situação da pandemia seja estabilizada no estado, o processo seletivo tenha prosseguimento, o qual é do total interesse da Polícia Civil”, diz a nota divulgada pela PCRN.