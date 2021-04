Prova do Encceja 2020 é remarcada para agosto

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta sexta-feira (9), por meio do Diário Oficial da União, a prorrogação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2020 (Encceja) para o dia 29 de agosto deste ano.

De acordo com nota divulgada pelo Inep, “a postergação da data de aplicação do Encceja 2020 trará o menor impacto possível diante do estado de emergência de saúde pública de importância internacional” causado pela pandemia da Covid-19 e ressaltou que está seguindo recomendações das autoridades brasileiras.

Mais de 1.600.000 participantes estão confirmados para o Encceja 2020. A participação no exame é voluntária, destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada e querem a certificação do ensino fundamental ou ensino médio.

Fonte: Brasil 61