ProTurismo: Empresa promove turismo na região do oeste potiguar

O que é a ProTurismo, há quanto tempo vocês estão no mercado ?

É uma aliança de profissionais, marcas, instituições e empresas que promovem o Turismo em suas variadas formas de atuação, produtos e serviços, tais como: Viagens e Gastronomia, Cultura e Eventos, Lazer e Entretenimento, Artesanato e Educação, Hospedagem e Transportes, Sustentabilidade e Impacto Social. O objetivo da ProTurismo é o progresso humano e empreendedor da região oeste potiguar. Na ProTurismo existem empresas parceiras com mais de 25 anos de mercado, atuando em todo o Estado do Rio Grande do Norte em diversos segmentos do turismo. Mas foi a partir do final de setembro de 2022, precisamente no dia 27 (Dia Mundial do Turismo), que os empreendedores Jales Júnior, Alexandre Dantas e Alexandre Nóbrega, iniciaram o planejamento e projetos da Rede de Profissionais e Promoção do Turismo do Oeste Potiguar – ProTurismo RN. O nascimento da ProTurismo se deu dos anseios destes empresários e demais parceiros comerciais, de unir forças, experiências, sonhos, visões e talentos para que, juntos e com um só propósito, o Turismo dos mais de sessenta municípios que compõem a região oeste do Estado pudesse ganhar nova projeção, trazendo crescimento econômico, desenvolvimento na qualidade de vida dos moradores locais e satisfação em produtos e serviços aos turistas.

A empresa possui sede? Onde ?

Em 2022 estávamos atuando a partir de nossos escritórios empresariais na cidade de Mossoró, nos bairros Santo Antônio, Bom Jardim e Vingt Rosado, além de atuar e se reunir na forma remota. A partir de 01/03/2023, a ProTurismo estabeleceu seu escritório principal no Edifício Dr. Raimundo Pinto Barra, 1º Andar, Sala 7, localizado na Avenida João da Escóssia, 39, Centro, Mossoró-RN.

Qual tipo de turismo vocês estão promovendo no RN ?

O setor do turismo movimenta mais de 50 atividades econômicas quando aplicado em sua totalidade, unido às ações do empresariado local, regional, nacional e internacional com políticas e projetos do poder público executivo e legislativo, sendo bem planejados e aplicados devidamente. O nosso Estado é riquíssimo em belezas e recursos naturais, história, tradição e cultura ímpares, culinária reconhecida nacionalmente como uma das melhores do país, além de ter um povo muito acolhedor. No RN o turista pode encontrar desde praias, falésias, dunas, rios, lagoas, serras, cavernas, vegetação e paisagens variadas até destinos e roteiros exóticos, locais para se aventurar, relaxar ou se aprofundar mais no conhecimento da história, literatura, geografia, manifestações culturais e artísticas. Tudo isso em um dos menores estado do Brasil. É aqui que tudo começou. E a região oeste possui um tesouro inexplorado em todos os tipos de turismo, tais como: turismo inclusivo, turismo pedagógico, turismo religioso, ecoturismo, turismo da melhor idade, turismo cultural, turismo gastronômico, turismo de aventura, turismo de experiências, turismo de negócios e eventos, turismo de esportes e lazer, etc… Não falta o que fazer, descobrir ou experimentar na maior região do Rio Grande do Norte. A ProTurismo se propõe a difundir e atrair mais e mais pessoas a conhecer e desfrutar o que há de melhor do lado ocidental do Rio do Potengi.

Quais as metas a longo e médio prazo ?

A médio prazo pretendemos lançar os projetos Rolê, Café com Negócios, Causos e Cuxixos no terceiro trimestre. Realizar capacitações para diversos tipos de profissionais e demandas do empresariado do trade turístico. Dentro destes projetos formativos, a Revista Acontece, a Prommove Turismo & Market, o Instituto Salluz e a Educale Treinamento & Desenvolvimento são nossos grandes parceiros. Já a longo prazo, executaremos dois festivais culturais até o final do ano. Para 2024, temos planejado o dobro de ações e campanhas, que certamente envolverão mais cidades do interior do oeste potiguar. Aguardem que virão muitas boas novidades e parcerias. Aproveitamos e já convidamos a todos os leitores da Revista Acontece a nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram oficial é o @proturismorn

Vocês tem algum evento a ser realizado pela Proturismo ?

Desde a formação da ProTurismo que temos planejado muitos eventos, já executado alguns e outros estão em andamento. Nossa primeira realização no segmento de eventos em 2023, foi idealizar e promover o 1º Carnaval das Antigas de Mossoró, em parceria com o Café Mossoró, ocorrido dia 11 de fevereiro. Daí não paramos mais. Em uma jornada visitando as cidades do litoral oeste até o alto oeste, fomos firmando parcerias e contratos para realizar eventos e ações, de pequenas até médio porte. Atualmente, estamos organizando a 1ª Amostra Socio-Cultural-Científica de Turismo do Oeste (ASTRO) e o 1º Festival de Café do RN, ambos a serem realizados no mês de agosto nas cidades de Mossoró e Martins, respectivamente. Temos ainda outros projetos, eventos e ações para serem executados em Areia Branca, Apodi e Portalegre até o final deste ano. Outra conquista da ProTurismo foi se tornar a única Agência Credenciada em Mossoró e região para representar o maior parque aquático do estado, o West Acqua Park, que abrirá suas portas na metade do mês de julho.

SÓCIOS

Jales Júnior – Empresário do ramo do Turismo há 25 anos, Especialista em Gestão da Qualidade formado pela UERN, Pós-graduado em Gestão Ambiental (UERN), Responsabilidade Social Corporativa (Faculdade Maurício de Nassau) e Turismo Religioso (FAVENI), Administrador e proprietário da empresa Prommove Turismo & Market, Guia de Turismo Nacional e América do Sul (SENAC-RN / Cadastur / Ministério do Turismo), Consultor Empresarial e Operador de Turismo.

Alexandre Dantas – Professor de História, Geografia e Língua Espanhola desde 2012, Pós-graduando em Filosofia e Sociologia pela Faculdade Única de Minas Gerais, Administrador (UERN) e Teólogo (Esutes), Agente de Informações Turísticas e Orientador Turístico Local (SENAC-RN), Redator e Revisor da Revista Acontece (na qual assina a coluna Viajar&Conhecer), Redator do Portal Acontece RN, Apresentador e Coprodutor do AconteceCast.

Alexandre Nóbrega – Bacharel em Direito pela UERN, Advogado nas áreas do Direito Trabalhista e Previdenciário, Proprietário da Boaz Viagens e Restaurante Xiq Xiq (antigo Restaurante Chapéu de Couro), Produtor do Camarote Arretado.