Proteção a mulheres, armas e pets: os temas mais frequentes nas propostas do Congresso em 2023

O teor das propostas apresentadas reflete também as plataformas utilizadas pelos parlamentares para conquistar votos nas eleições de 2022. Ganhando cada vez mais espaço no mundo político e no eleitorado, a causa animal foi um dos “hits” do Congresso em 2023.

Entre os mais de cem projetos apresentados, está um texto, do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), que cria um Estatuto do Animal Doméstico, com deveres aos tutores e definição de crimes contra os pets. O Senado também recebeu proposta que estabelece regras para a guarda compartilhada de um animal de estimação com tutores divorciados.