Proposta por Coronel Azevedo, “Medalha do Mérito em Segurança Pública e Defesa Social” é aprovada na AL

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou Projeto de Resolução, de autoria do deputado estadual Coronel Azevedo (PSC), que institui a “Medalha do Mérito em Segurança Pública e Defesa Social”.

A homenagem é destinada aos agentes operadores da Segurança Pública e Defesa Social, que tenham efetivamente se destacado nas atividades do setor com relevante contribuição ao Rio Grande do Norte.

Propositor do PL, o deputado Coronel Azevedo frisou que se reconheça, registre e torne público, a importância dos agentes que atuam destacadamente na Segurança Pública e Defesa Social. “São pessoas com reconhecido serviço prestado e merecem, sim, uma homenagem como esta da Casa Legislativa”, declarou.

De acordo com o documento, a escolha dos agraciados será aprovada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em número máximo de 24 homenageados por ano, com os respectivos Atos publicados no Diário Oficial.