Promotor Glaucio Garcia é nomeado procurador-geral do Ministério Público do RN para o biênio 2025-2027

Ato assinado pela governadora Fátima Bezerra (PT) foi publicado nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado. Posse está marcada para o dia 18 de junho.

Por g1 RN

17/04/2025 11h06 Atualizado há 3 horas

Gláucio Garcia vai assumir comando do Ministério Público do RN no dia 18 de junho — Foto: MPRN/Divulgação

O promotor de Justiça Glaucio Pinto Garcia foi nomeado nesta quinta-feira (17) para liderar o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), como procurador-geral, no biênio 2025-2027.

O ato com a assinatura da governadora Fátima Bezerra (PT) foi publicado do Diário oficial do Estado (DOE). A cerimônia de posse está marcada para o próximo dia 18 de junho.

Glaucio Garcia disputou a eleição para o cargo com a também promotora de Justiça Iara Pinheiro. El foi o mais votado, com um total de 118 votos.

Em ofício enviado à Mesa Eleitoral, após o pleito, Iara Pinheiro desistiu de ter o nome na lista enviada à governadora do Estado.

Após a homologação do resultado pelo Colégio de Procuradores de Justiça do MPRN (CPJ), a indicação de Glaucio Garcia foi oficiada à governadora.

Glaucio Garcia já indicou quem será a procuradora-geral de Justiça adjunta na gestão dele: a também promotora de Justiça Juliana Limeira Teixeira, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Parnamirim.

“Estou honrado com a nomeação. Inicialmente, preciso agradecer a todos os membros do nosso MPRN que confiaram a mim o seu voto. Asseguro que irei me esforçar ao máximo para sempre fazer o melhor pela nossa instituição e pela sociedade potiguar. É um momento especial na minha vida pessoal e, principalmente, na minha trajetória profissional. Sei do tamanho do desafio e da responsabilidade que nos aguarda. Mas teremos ao nosso lado profissionais capacitados e dedicados para fazer o MPRN seguir avançando”, afirmou.

Carreira

Baiano de Jequié, Glaucio Pinto Garcia, tem 52 anos. Ele iniciou a carreira no MPRN como promotor de Justiça substituto, exercendo o cargo de 8 de julho de 2010 a 12 de maio de 2011. Em seguida, foi promovido para a Promotoria de Justiça (PmJ) de São Bento do Norte, onde atuou de maio de 2011 a janeiro de 2013. Desde então, ele também passou por Jardim do Seridó, Tangará e está atualmente em João Câmara.

Além de sua atuação nas Promotorias de Justiça, Glaucio Pinto Garcia desempenhou funções na administração superior do MPRN e recebeu designações especiais. Ele exerceu o cargo de coordenador do Caop Criminal entre 2017 e 2021.

Em fevereiro de 2019, foi designado para acompanhar, interligar, executar e articular as atividades decorrentes do Acordo de Cooperação Técnica entre o MPRN, o Ministério Público do Trabalho e o Governo do Estado do RN, visando a instituição de um Plano Estadual da Política Nacional de Trabalho no Sistema Prisional.

Glaucio Garcia também foi diretor regional da Ampern, secretário executivo do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) e membro colaborador da Corregedoria Nacional do Ministério Público