Projeto Vale Sustentável realiza intercâmbio em Mossoró

Em programação extensa durante a segunda semana de junho, o Projeto Vale Sustentável realizou no sábado, 11 de junho, uma atividade prática do curso de Associativismo e Cooperativismo, com os agricultores de Carnaubais/RN, envolvendo um intercâmbio intermunicipal, para entender na prática o funcionamento de uma feira agroecológica.

O intercâmbio visitou a feira da agricultura familiar em Mossoró, para buscar inspiração de organização cooperativista, com o fortalecimento da categoria local. Na feira, os alunos tiveram a oportunidade de escutar os agricultores que já são um caso de sucesso. Na oportunidade, Irailson Moisés, conhecido por Liliu, falou sobre as dificuldades, como passar por adversidades e sobre a importância da união dos cooperados.

O professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Joaquim Pinheiro, entusiasta de feiras agroecológicas, também contribuiu com a fala no local. “Quanto mais autonomia os agricultores tiverem, mais sustentável é a feira”, afirmou Joaquim.

Em um segundo momento, a parada foi na comunidade de Mulunguzinho, para conhecer a indústria de polpa de frutas, com a recepção de Idoneide Alves e Francisca Lourdes, do Grupo de Mulheres Decididas a Vencer, onde receberam o apoio necessário para encarar os desafios que muitas vezes desestimulam.

“Trabalhar em coletivo é muito bom, mas tem que ter união. Tem que confiar umas nas outras e ter a vontade de crescer. Hoje eu já fiz uma plantação, mas não deu certo, eu vou desistir? Jamais, eu vou insistir, devemos ter à vontade e garra de vencer, só assim conseguimos”, pontuou Francisca.