Projeto Vale Sustentável capacita agricultores em Assú

Em novembro de 2021 os agricultores familiares do Assentamento Professor Mauricio de Oliveira receberam uma estrutura de meliponário com 15 colônias de abelha Jandaíra nativa e sem ferrão, que atualmente estão polinizando os quintais produtivos e beneficiando as árvores frutíferas do entorno, que foram doadas, através do projeto.

A estrutura fez parte do Projeto Vale Sustentável, que é uma realização da Anea, com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental. Nos dias 13 e 14 de junho, os agricultores do local receberam um curso de capacitação sobre meliponicultura, que foi ministrado por Ivan Santa Rosa, graduando em tecnologia da agroecologia pela UERN e vice presidente da AMEP (Associação Estadual de Meliponicultores e Meliponicultoras Potiguar) e João Paulo Evangelista, historiador e agroecólogo em formação, ambos meliponicultores.

O projeto atua disseminando e capacitando sobre a importância da abelha para a humanidade. Acordando a população para a preservação das espécies nativas do nosso bioma Caatinga. Além de conscientizar sobre a importância das abelhas para o meio ambiente e para a alimentação do dia a dia.

Para João Paulo Evangelista, meliponicultor, atentar sobre a importância das abelhas é uma atividade constante e urgente, principalmente, quando se trata de preservação. “O principal trabalho que as abelhas desenvolvem no meio ambiente é a questão da polinização, a gente não deve se atentar para as abelhas somente como uma fonte geradora de renda, e sim sobre a função que ela desempenha no meio ambiente, que é a sustentação de todos os ecossistemas por meio da polinização”, e finalizou.

“É importante trazê-las para esse contexto, o trabalho social que cada uma desempenha dentro de sua colônia, isso acaba despertando na gente um senso de preocupação, de sensibilidade com as questões ambientais”, conclui João Paulo, enfatizando que cuidar, preservar e valorizar as abelhas é função de todos os seres humanos.