Projeto recolhe cerca de quatro toneladas de lixo na Serra do Mel

A Voltalia, empresa internacional produtora de energia renovável e prestadora de serviços, realizou nos últimos meses mais algumas iniciativas que fazem parte do Movimento Voltalia Lixo Zero, no município de Serra do Mel, Rio Grande do Norte. As ações aconteceram em diversas vilas e são parte de uma série de medidas que a empresa vem adotando para reduzir a produção de lixo e incentivar o descarte correto de resíduos. Paralelamente ao projeto na Serra do Mel, a Voltalia realiza coleta seletiva de lixo nos escritórios, usinas e obras, além de compostagem. Através de campanhas de comunicação interna, a empresa também estimula o uso de copos e garrafas reutilizáveis evitando, portanto, o uso de descartáveis.

Na Serra do Mel, o Movimento Voltalia Lixo Zero começou em julho e já recolheu aproximadamente quatro toneladas de lixo. A companhia foi responsável pela contratação de uma empresa que recolheu o lixo em diversas vilas, mas o principal objetivo da iniciativa é colaborar e incentivar as autoridades a implementarem a coleta seletiva no município, por meio de ações integradas de educação ambiental, logística e mobilização social.

“Somos uma empresa produtora de energia renovável e a preservação do meio ambiente é uma das nossas grandes preocupações. Contribuir, por meio de ações com essa, reforça nosso compromisso não só com o meio ambiente, mas com as comunidades e com a região onde atuamos”, afirma Robert Klein, CEO da Voltalia Brasil.

A Voltalia também está realizando estudos para implementar um projeto de coleta seletiva na Serra do Mel com objetivo de gerar trabalho, renda e melhorar, paralelamente, a qualidade do meio ambiente. Entre as ações estudadas estão: logística de coleta e triagem de materiais recicláveis; dotação de equipamentos (prensa, balança, mesas de triagem, carrinhos elétricos de coleta); ações de educação ambiental e mobilização social; ações de compostagem, dentre outras.

A empresa também pretende oferecer cursos de capacitação para os catadores de materiais recicláveis da região “Percebemos que apenas coletar o lixo das vilas não seria o suficiente. Precisávamos pensar um pouco mais a longo prazo e, para isso, começamos a desenvolver projeto de coleta seletiva, cursos e campanhas de orientação para que a população possa aprender a descartar o lixo corretamente e atuar como protagonistas do Movimento que é de todos nós”, completa Robert Klein.

Desde o ano passado, a Voltalia realiza, de forma voluntária, mutirão de limpeza em praias, mangues e comunidades no entorno da sua área de atuação.

Voltalia no Brasil

A Voltalia é um player internacional no setor de energia renovável. O Grupo produz e vende eletricidade gerada a partir de instalações eólicas, solares, hidráulicas, de biomassa que possui e opera. A companhia também é prestadora de serviços e apoia seus clientes em projetos de energia renovável durante todas as fases de um projeto.

No Brasil, a Voltalia tem sede no Rio de Janeiro e conta, atualmente, com mais de 170 colaboradores. Estabelecida no país desde 2006, desenvolveu um portfólio de projetos de energia renovável de grande porte.

Atuando desde o desenvolvimento de projetos até a venda de energia, a companhia possui, aproximadamente, 1 GW em operação e construção, localizados em seu cluster Serra Branca, localizado no município de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, além de outras plantas em São Miguel do Gostoso, também no RN e no Oiapoque, Amapá.

Com mais de 600MW em contratos de venda de energia já garantidos a serem construídos nos próximos anos, a empresa possui um pipeline de mais de 5GW localizados em diferentes estados do país.