Projeto Estação Juventude voltará em novo formato

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), anunciou que relançará sob novo formato, o Projeto Estação Juventude. Janaína Holanda, secretária da pasta, informa que a reformulação atenderá todos os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19.

A secretária pontua que a nova versão do projeto está em fase de planejamento e organização da equipe responsável, “Nesse momento estamos no planejamento de como será esse novo formato, organizando a equipe técnica, o cronograma, enfim, organizando tudo para que esse projeto volte e volte forte para os nossos adolescentes”, confirmou.

Janaína destaca que os adolescentes e jovens devem acompanhar as informações repassadas pela pasta para que possam obter a capacitação nas mais variadas áreas. “É muito importante que os adolescentes acompanhem as nossas publicações. Quando a gente já tiver organizado tudo estaremos dando notoriedade a esse importante projeto e com certeza nós estaremos dando possibilidade para que esses jovens consigam realizar a capacitação em várias áreas”.

O programa Estação Juventude é resultado da parceria entre o Governo Federal e Prefeitura de Mossoró. A iniciativa é da Secretaria Nacional da Juventude. Em Mossoró, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude é responsável pela realização do projeto.