Projeto do MPRN permite que mais de mil foragidos sejam recapturados no estado

O Capturas Projeto Beagle, uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), alcançou o marco de mais de mil mandados de prisão cumpridos no estado. A ferramenta, desenvolvida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRN), já facilitou a recaptura de mais de mil foragidos condenados por crimes graves.

O Beagle trata-se de uma ferramenta que tem como objetivo aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do MPRN com a finalidade de localizar e de capturar foragidos da Justiça. A implementação do projeto ocorreu com o cruzamento de informações do Banco Nacional de Foragidos (BNMP) com as bases de dados do GAECO.

Assim, a iniciativa permite que em um único local se concentrem dados como nome, endereço e mandado de prisão do alvo, subsidiando equipes de campo e de inteligência para a execução das capturas. As informações são apresentadas em painéis analíticos e mapas temáticos.

O projeto usa uma ferramenta original, desenvolvida pelo Gaeco e a Gerência de Gestão da Informação da instituição, que está sendo disponibilizada para agências que atuam na segurança pública do RN, como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Também foi assinado um Termo de Cooperação técnica com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para a utilização da ferramenta.

A iniciativa auxilia na resolução do problema do grande número de mandados de prisão em aberto no país, com mais de seis mil somente no Rio Grande do Norte. Ao possibilitar a localização de foragidos, o Capturas Projeto Beagle contribui para a segurança pública e para que criminosos sejam responsabilizados. Além disso, a recaptura dos foragidos contribui para direito difuso à segurança pública já que essas pessoas são condenadas por crimes graves e poderiam vir a cometer novos crimes.