Projeto do ‘Hub dos Correios’ no RN está em fase de conclusão

Em reunião com a governadora Fátima Bezerra, nesta segunda-feira (17), o diretor de Operações dos Correios, Frank Carvalho de Moura, fez um relato da evolução do processo de instalação do Centro de Distribuição Internacional no Rio Grande do Norte para atender ao aumento da demanda de produtos importados no Nordeste. O projeto está na fase de revisão dos instrumentos que possibilitam as contratações e parcerias, devendo ser concluído em julho.

No primeiro momento, a implantação do polo logístico trará empregos diretos, indiretos e geração de renda para centenas de pessoas. Outro benefício será a disponibilidade de transporte (fluxo de volta das aeronaves) para levar produtos do RN e do Nordeste ao exterior nos aviões cargueiros que chegarão no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

“Todo apoio, de nossa parte, à consolidação desse projeto, importante para o Estado”, disse a governadora, relembrando a luta, ainda como deputada federal, para instalação do chamado “Hub dos Correios” no Rio Grande do Norte. O projeto estava engavetado há quase 10 anos e foi retomado no início de 2023.

De acordo com dados atualizados, 25% das mercadorias importadas que chegam ao Brasil para distribuição, via Correios, têm o Nordeste como destino. “Um benefício imediato para a população será a redução do tempo e do custo de entrega”, uma vez que o novo centro internacional estará mais próximo dos destinatários, afirmou Frank Carvalho. Ele ressaltou ainda que a estrutura logística também trará oportunidade de fomento de novos negócios baseados em marketplaces (espécie de shopping center online), onde diferentes vendedores podem anunciar seus produtos, ajudando a impulsionar as vendas por meio da internet.

Este será o primeiro empreendimento do tipo na região Nordeste e o quarto no Brasil. Os outros três ficam em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Também participaram do encontro, entre outros, o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Eraldo Paiva e assessores; secretários de estado Silvio Torquato (Desenvolvimento Econômico), Gustavo Coelho (Infraestrutura), Hugo Fonseca (secretário-adjunto da SEDEC) e Álvaro Bezerra (adjunto da SEFAZ); Ivanilson de Souza Maia (adjunto do Gabinete Civil). Pelos Correios no RN, Jackeline Costa (superintendente) e Marcone Edson (gerente de operações).