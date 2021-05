Projeto de Isolda quer cartazes informativos em hospitais sobre doulas para auxílio às gestantes

A legislação brasileira assegura às gestantes e parturientes o direito a acompanhante e Lei Estadual assegura o direito à doula, que auxilia as grávidas na hora do parto.

A fim de que este direito seja garantido a essa parcela da população potiguar com uma divulgação mais ampla, a deputada Isolda Dantas (PT) apresentou projeto de lei que dispõe sobre obrigatoriedade de afixação de cartaz informativo em maternidades, casas de parto e hospitais das redes pública e privada.

“Este projeto propõe-se a garantir a divulgação destas normas às mulheres potiguares. A presença especialmente das doulas é fundamental no encorajamento, suporte emocional e físico às mulheres, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante”, afirmou a parlamentar.

Para Isolda, a efetivação da lei é importante para dar visibilidade a esse direito que as gestantes e parturientes possuem de contar acompanhante e de doula durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

A deputada lembra que a normatização da humanização do parto e sua integração junto às políticas públicas de saúde do SUS têm seu marco inicial em 2011 com a implementação da Rede Cegonha em nível nacional.