Projeto de educação socioambiental em workshop do IDEMA/RN

A Voltalia, empresa produtora de energia renovável e prestadora de serviços, participará do I Workshop Potiguar de Sustentabilidade Socioambiental e Energias Renováveis, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA/RN e parceiros, no dia 3 de junho.

“Transformando com Energia”, projeto desenvolvido pela empresa que capacita e qualifica profissionalmente os moradores das comunidades do entorno dos empreendimentos da companhia, teve sua primeira edição lançada no ano passado na Serra do Mel e foi selecionada para o painel Projetos de Educação Socioambiental do Setor de Energias Renováveis, que terá mediação de Iracy Wanderley, subcoordenadora de Planejamento e Educação Ambiental do IDEMA/RN, e previsão de início às 10h30.

Na ocasião, os representantes da Voltalia, Jady Marques, trainee de Projetos Sociais, e Lázaro Gouveia, Coordenador de Gestão de Ativos, contarão mais sobre o projeto, com informações detalhadas e resultados, e sobre o Serra Branca, cluster híbrido (solar e eólico) desenvolvido pela Voltalia nos municípios de Serra do Mel e Areia Branca.

O workshop acontece a partir das 8h, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Campus Universitário, Lagoa Nova – Natal/RN. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento: (I Workshop Potiguar de Sustentabilidade Socioambiental e Energias Renováveis em Natal – 2022 – Sympla), até o dia 2 de junho, próxima quinta-feira.

Voltalia é um player internacional no setor de energias renováveis. O grupo produz e vende eletricidade gerada a partir de instalações eólica, solar, hidráulica, biomassa e de armazenamento que possui e opera. Tem uma capacidade de geração em operação e em construção de mais de 1,7 GW e um portfólio de projetos em desenvolvimento representando uma capacidade total de 10,7 GW.