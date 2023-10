Projeto da Ufersa reúne multidão para observação do eclipse

A quarta edição do projeto Ciência no Parque, uma ação de extensão da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa) atraiu milhares de pessoas ao Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, em Mossoró, na tarde desta sábado, dia 14 de outubro. A exposição de 42 projetos da universidade coincidiu com a data do eclipse solar anular, o que motivou a realização de um evento ainda maior que as edições anteriores. A programação fez parte da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em todo país.

“A média de projetos nós mantivemos, mas o quantitativo de pessoas nos surpreendeu”, avalia Kesia Castro, docente do Departamento de Ciências Naturais da Ufersa e uma das coordenadoras do projeto Ciência no Parque. “Na última edição, no ano passado, nós tivemos cerca de mil e quinhentas pessoas. Dessa vez nossa expectativa era receber quatro mil pessoas, mas já imaginamos que o número final de visitantes vai ser maior”. Depois de passar pelo campus de Angicos, no mês de maio, a exposição de projetos será levada também aos campi de Caraúbas, no dia 21 de outubro, e Pau dos Ferros, no dia seis de dezembro. “Hoje nós já contamos com professores de todos os campi da Ufersa no projeto”, celebra Kesia Castro.

Para reforçar a segurança do público durante o eclipse, o projeto de extensão distribuiu mil lentes próprias para a observação do sol, graças ao patrocínio do CNPq e ao apoio da Ufersa. Além disso, como nas edições anteriores do Ciência no Parque, o público acompanhou apresentações culturais e pôde observar planetas e outros astros com telescópios disponibilizados no parque municipal.

Evento único

Os amigos Deangellys Oliveira e Cauã Lima observaram um eclipse pela primeira vez durante a quarta edição do Ciência no Parque. “Eu vim porque é uma oportunidade única, eu nunca passei por algo assim antes”, conta Deangellys, que chegou cedo para ter acesso às lentes especiais de observação.

Quem chegou cedo ao Parque Municipal aproveitou também dezenas de exposições em diferentes áreas do conhecimento. As estudantes Maria Luiza Cândido, Jessica Freitas e Paula Lemos, do curso de Ecologia da Ufersa, apresentaram ao público algumas ações do Laboratório de Ecologia Marinha. “Trouxemos amostras de uma coleta que fizemos na praia de Tibau. Em apenas uma hora, nós conseguimos conseguiu coletar uma grande quantidade de plástico”, alerta Maria Luiza. “Viemos mostrar o que acontece com os animais dentro do mar devido a ação das pessoas, trazendo tanto as amostras quanto desenhos para passar a informação de uma maneira bem lúdica”.

Já Anderson Carlos da Silva, do curso de Ciência e Tecnologia, participou da programação apresentando o Laboratório de Matemática do campus de Mossoró. “Tem muita criança vindo brincar com a gente, principalmente no jogos que podem ser manipulados, como é o caso da Torre de Hanói”, contou ele. Na área de Física, os colegas Gustavo Rocha e Agnes Maria atraíam a atenção do público com experimentos envolvendo eletricidade e programação. “Estamos apresentando a área de Física Mecânica também, mas com atividades divertidas, para atrair a atenção das crianças”, comentou Gustavo.