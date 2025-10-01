Projeto capacita mão de obra para a construção civil no RN; veja como se inscrever
Iniciativa do Sinduscon em parceria com o Senai oferece cursos gratuitos, ou com taxas reduzidas, para jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores que querem se reposicionar no mercado.
G1 RN
Cursos gratuitos ou com taxas reduzidas voltados para jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores que querem se reposicionar no mercado fazem parte de uma nova iniciativa lançada no Rio Grande do Norte nesta terça-feira (30).
O Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN (Sinduscon/RN) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do RN (Senai/RN) anunciaram o projeto “Valorizando o Futuro da Construção Civil”, com objetivo de enfrentar a escassez de mão de obra qualificada no setor de construção.
De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), mais de 60% das construtoras no país relatam dificuldades em contratar profissionais capacitados, o que impacta diretamente na produtividade, prazos e a qualidade das obras.
Segundo o Sinduscon, essa realidade se reflete também no RN. Por isso, o programa oferece cursos de capacitação técnica com certificação do Senai/RN.
Além da formação de qualidade, os participantes terão acesso a encaminhamento para vagas, atualização em canteiros de obras e reconhecimento profissional em eventos do setor.
O programa também visa inclusão e diversidade no setor, ampliando oportunidades para mulheres e grupos historicamente sub-representados na construção civil.
“A construção civil é um setor estratégico para o crescimento do estado. Com este projeto, queremos aproximar os jovens, quebrar estereótipos e mostrar que a nossa área é um caminho sólido de oportunidades, inovação e valorização profissional”, disse Sérgio Azevedo, presidente do Sinduscon/RN.
Inscrições
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial do projeto (aqui).
Segundo o Sinduscon, mais informações serão divulgadas no site oficial do projeto.