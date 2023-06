Programação do “Mossoró Cidade Junina” nesta quinta-feira

O São João mais cultural do mundo tem programação todos os dias. Nesta quinta-feira (15), o público vai se emocionar com as apresentações das quadrilhas juninas na Arena Deodete Dias, shows no polo Estação das Artes, atrações locais no polo Circo do Forró, Cidadela e no polo Igreja São João Batista, além da programação cultural no polo Poeta Antônio Francisco, Anima Chuva e a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”.