Programa “Viva Rio Branco” tem atividades suspensas durante o mês de junho

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sesporte), da Prefeitura de Mossoró, informa que as atividades do programa “Viva Rio Branco” estão suspensas durante o restante de junho, mês de realização do “Mossoró Cidade Junina”.

Com a suspensão, a Sesporte informa que não haverá a interdição do trânsito na avenida Rio Branco no período. A programação esportiva e de lazer, realizada ao longo do Corredor Cultural, na avenida Rio Branco, tem retorno previsto para o dia 13 de julho.

Por outro lado, a Prefeitura de Mossoró ressalta que a população continua dispondo do espaço da avenida João da Escóssia, durante a semana, para a prática esportiva diária, a partir das 5 horas.