Programa Ser Mulher da LBV abre vagas para atendimento psicológico gratuito a vítimas de violência doméstica no RN

As inscrições podem ser feitas de qualquer parte do Brasil e o acompanhamento é on-line

Mais de 18,6 milhões de mulheres foram agredidas no Brasil, em 2022, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha. Por dia, esse número representa um estádio lotado. Uma média de 50 mil vítimas sofrendo algum tipo de violência todos os dias.

Por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica seu atendimento psicológico on-line, gratuito para pessoas do gênero feminino, a partir dos 12 anos, a ação faz parte do programa Ser Mulher que tem o objetivo de oportunizar apoio emocional, melhora da autoestima, autoconhecimento e empoderamento a meninas e mulheres, apoiando-as no enfrentamento e no rompimento dos ciclos de violência e na ressignificação das experiências vividas.

A iniciativa é destinada a vítimas de violência doméstica, de gênero e dos diferentes tipos de discriminação, sexismo e violação dos direitos humanos.

Como se inscrever no programa

As inscrições podem ser feitas de qualquer parte do Brasil pelo WhatsApp (11) 99996-6557. Na sequência, é feito o primeiro contato, para o preenchimento da ficha de interesse; após essa etapa, o caso é analisado, e ocorre o atendimento para o agendamento da entrevista psicológica, que é realizada por chamada de vídeo, em formato individual. Para outras informações, acesse www.lbv.org.br/programa-ser-mulher.