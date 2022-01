Programa oferece desconto de 50% para a compra de painéis solares no RN

Por meio do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern, os consumidores potiguares que comprarem painéis solares por meio do programa terão 50% de desconto na hora da compra. O projeto Neonergia Solar, que é regulado pela Aneel e visa a geração de parte da própria energia pelos clientes, será lançada na madrugada de sábado, 22.

Nesta primeira fase, as inscrições para os 200 primeiros sistemas de painéis disponíveis ficarão restritas aos clientes da Neoenergia Cosern de 14 cidades da Região Metropolitana de Natal (Ielmo Marinho, Arês, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Vera Cruz).

Além do desconto de 50% no sistema solar, outras vantagens do projeto são o “payback” de até três anos (a depender da região e condições do telhado), a confiabilidade do Grupo Neoenergia, uma das maiores empresas do setor energético brasileiro, e um bônus para troca de lâmpadas ineficientes por até cinco lâmpadas LED.

Todas as informações sobre como participar do projeto (regulamento, cálculo do consumo médio, tira-dúvidas , critérios e prazos, vistoria e instalação e sobre a tecnologia) estão disponíveis no site do projeto, que pode ser acessado por meio do: www.neoenergiasolar.com/cosern.

Para poder ter direito aos descontos, o solicitante precisar ser pessoa física, com o CPF cadastrado na fatura de energia; estar adimplente; ser unidade uni-domiciliar (casa) com telhado ou laje; ter disponibilidade de sinal de internet wi-fi no local de instalação do conversor.

Também é necessário que o solicitante tenha o consumo médio de, no mínimo, 350 kWh nos últimos 12 meses ou até quando houver histórico (em caso de novas residências); ter o telhado sem sombreamento, possuindo área mínima estipulada para a instalação das placas; consumir energia de forma eficiente.

Podem ser somados os consumos de duas ou mais unidades consumidoras de mesma titularidade (CPF) e da mesma área de concessão da distribuidora. O projeto “Neoenergia Solar” está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente aos ODS 7 (energia acessível e limpa) e o ODS 13 (ação contra a mudança global do clima).