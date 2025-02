Programa Jovem Potiguar abre inscrições para 840 vagas em cursos de formação no RN

O Programa Jovem Potiguar abriu nesta quarta-feira (19) inscrições para 840 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada para pessoas entre 16 e 35 anos de idade. As vagas são para 13 municípios do Rio Grande do Norte.

O projeto é uma parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), da Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta é a segunda edição.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de março, exclusivamente pelo portal do Jovem Potiguar. É preciso ter concluído o ensino fundamental.

Para participar, os candidatos devem:

preencher um formulário eletrônico com informações pessoais, como nome completo, CPF, telefone e e-mail;

declarar a conclusão do ensino fundamental;

em alguns casos, atender a critérios específicos, como a apresentação de declaração de associação a sindicato ou cooperativa para o curso de Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas.

As vagas são para sete campi do IFRN e contemplam cursos em diversas áreas, como turismo, tecnologia, energia renovável, manutenção predial e programação.

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 24 de março.

A previsão de início das aulas é para abril de 2025, com conclusão entre junho e agosto do mesmo ano, segundo o IFRN.

Veja oportunidades

Apodi – Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas

Canguaretama – Condutor de turismo em unidades de conservação ambiente local

Caicó – Condutor de turismo em unidades de conservação ambiente local

Caicó – Eletricista de sistemas de energiais renováveis

Caicó – Desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais

Ceará-Mirim – Montador e reparador de computadores

Currais Novos – Montador e reparador de computadores

Currais Novos – Auxiliar de cozinha

Currais Novos – Condutor de turismo em unidades de conservação ambiente local

João Câmara – Eletricista de sistemas de energias renováveis

João Câmara – Vendedor

Jucurutu – Programador web

Lajes – Montador e reparador de computadores

Lajes – Vendedor

Mossoró – Auxiliar de manutenção predial

Mossoró – Eletricista de sistemas de energias renováveis

Natal – Auxiliar de manutenção predial

Natal – Eletricista de sistemas de energias renováveis

Natal – Editor de vídeo

Natal – Agente cultural

Parnamirim – Eletricista de sistemas de energias renováveis

Parnamirim – Programador web

Santa Cruz – Vendedor

Santa Cruz – Montador e reparador de computadores

São Paulo do Potengi – Auxiliar de manutenção predial

São Paulo do Potengi – Operador de máquinas e implementos agrícolas