Programa Jovem do Futuro está com inscrições abertas até 29 de agosto

Atenção jovens que desejam se capacitar para o mercado de trabalho. Estão abertas, até o dia 29 de agosto, as inscrições para a nova turma do programa Jovem do Futuro, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, em parceria com a Uern, o Senai, o Senac e a Funcitern.

Uma novidade é que o público-alvo foi ampliado, podendo se inscrever jovens com idades entre 15 e 21 anos. Para participar, o candidato precisa residir em Mossoró e estar matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal (ou apresentar certidão de conclusão de ensino médio se já o tiver concluído). Além disso, precisa que a renda familiar per capita não seja superior a um salário mínimo e deve estar inscrito no Cadastro Único.

O Programa Jovem do Futuro será realizado em duas etapas. “Toda a primeira etapa é coordenada pela Uern, onde trabalhamos com os estudantes questões de cidadania, de direitos humanos, direitos da juventude e também uma visão empreendedora para o mercado de trabalho”, informou o Pró-reitor de Extensão da Uern, prof. Esdras Marchezan. Ele destacou a importância desse projeto. “Para a gente da Uern e da extensão é muito gratificante poder estar construindo junto esse programa tão importante da prefeitura de Mossoró, que este ano deve atender cinco mil jovens”, disse.

A segunda etapa do programa será a capacitação para o mercado de trabalho e empreendedorismo, por meio da oferta de cursos técnicos profissionalizantes através do Senai e do Senac.

Os encontros de formação cidadã acontecerão periodicamente nas escolas escolhidas de cada polo, em sábados predeterminados. Os candidatos selecionados receberão fardamento, material didático e uma bolsa de estudos no valor de R$ 350,00, durante um período de quatro meses, além de certificado de participação.

O Programa Jovem do Futuro promove inclusão social, formação cidadã e qualificação profissional, incentivando o empreendedorismo entre os jovens do município. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br/ ou pelo aplicativo Jovem do Futuro.