Programa Gente do Campo tem inscrições prorrogadas até dia 4 de julho

As inscrições para o programa Gente do Campo foram prorrogadas até dia 4 de julho. O processo seletivo é um convênio de cooperação técnica e científica entre a Emater-RN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande Do Norte (Funcitern).

O programa possui 81 vagas de nível médio e 44 vagas de nível superior, num total de 125 técnicos. Os selecionados serão contemplados com bolsas de 48 e 24 meses para os cursos de Tecnólogo em Agroecologia e de Especialista em Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Além disso, o programa prioriza as populações do campo na seleção dos novos formandos-bolsistas.

Os candidatos deverão escolher um local para atuação, podendo ser o escritório estadual da Emater-RN, em Natal, ou um dos 28 Núcleos Estratégicos de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural). A inscrição deve ser feita pelo site da Funcitern.

Fonte: Brasil 61.