Programa do Clube do Vinil Mossoró entrevista Jessier Quirino neste domingo (27)

O programa do Clube do Vinil Mossoró entrevistará neste domingo (27), às 10h30min, o arquiteto, poeta, compositor, intérprete e contador de causos Jessier Quirino num especial em homenagem aos festejos juninos.

Paraibano de Campina Grande, Jessier Quirino lançou seu primeiro livro, “Paisagem de Interior” em 1996. É autor ainda de “Agruras da Lata D’Água”, “Prosa Morena”, “Bandeira Nordestina”, “Berro Novo”, “Papel de Bodega”, dos livros infantis “Miudinha” e “Chapéu Mau e Lobinho Vermelho” e do infanto-juvenil e adulto “O Causo da Cobra Branca”. O poeta também gravou os DVDs “Vizinhos de Grito” e a peleja: “Galos de Campina”, em parceria com o escritor Bráulio Tavares.

Em suas obras já contou com as participações de artistas e parceiros como Dominguinhos, Xangai, Vital Farias, Silvério Pessoa, Maciel Melo, Maestro Spok, Josildo Sá, Túlio Borges e Santanna.

O programa de amanhã via canal do Youtube contará com a participação dos poetas Zé Lima, Antônio Francisco e Paulo Linhares.

Acompanhe o Programa do Clube do Vinil no link abaixo:

https://www.youtube.com/channel/UCwOeKDOd54IoCzFzDJys4ew