Programa de Pós-Graduação da UFERSA prorroga inscrições para vagas de Mestrado até o dia 22 deste mês

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) prorrogou até às 23h59min do dia 22 deste mês as inscrições para o processo seletivo para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições (PPGCTI). As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA).

O Programa está disponibilizando 20 vagas, das quais cinco são reservadas para candidatos pertencentes a grupos sociais incluídos nas ações afirmativas, como pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas, surdas, com deficiência, travestis e transexuais, refugiadas ou migrantes em condições de vulnerabilidade social. Além disso, quatro vagas são destinadas a servidores da própria Universidade.

O PPGCTI se destaca por seu caráter interdisciplinar, integrando pesquisadores de diversas áreas, como Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Computação, Engenharia, Educação e Saúde Coletiva. O curso é estruturado em duas linhas de pesquisa: “Desenvolvimento e integração de tecnologias na sociedade” e “Experiências humana, social e técnica”, abordando temas como inovação tecnológica, processos cognitivos, impacto das tecnologias na sociedade e organização institucional.

Podem se inscrever candidatos(as) que tenham concluído graduação nas áreas contempladas pelo programa, exceto tecnólogos. O processo seletivo seguirá as normas descritas no Edital PROPPG/UFERSA 17/2025. Mais informações estão disponíveis no site da Ufersa (https://ufersa.edu.br/).