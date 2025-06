Programa de Aquisição de Alimentos para indígenas beneficiará 700 famílias em 2025

A Emater-RN inicia amanhã a execução de uma nova edição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) destinado exclusivamente a comunidades indígenas. Este ano, serão beneficiadas 700 famílias e 20 comunidades.

Serão aplicados R$ 1,5 milhão, destinados pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em 13 municípios potiguares – Assu, Mossoró, Apodi, João Câmara, Jardim de Angicos, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, São Miguel do Gostoso, Macaíba, Baía Formosa, Canguaretama, Goianinha e Natal. O Governo do Estado, através da Emater-RN, conta com a parceria das prefeituras municipais em todas as modalidades do PAA.

Algumas comunidades passam a ser atendidas pela primeira vez no programa. Entre elas, os indígenas Warao, da Venezuela – localizados em Natal e em Mossoró, em parceria com a Sethas – além dos indígenas Taboa, de São Miguel do Gostoso, Lagoa do Mato (Macaíba) e os indígenas não aldeados da família Mendonça, residentes da zona norte da capital.

O trabalho de cadastramento dos fornecedores e beneficiários do PAA Indígena foi realizado pelos técnicos da Emater. No total, serão 185 agricultores fornecedores, sendo mais da metade indígenas. Na região de São José de Mipibu, por exemplo, todos os agricultores cadastrados como fornecedores do PAA são indígenas. Foram cadastrados 133 produtos – entre frutas, hortaliças, raízes, derivados do leite, bolos, doces, biscoitos, entre outros gêneros alimentícios.

O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do país a executar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para povos indígenas, em 2023. O objetivo do PAA Indígena é garantir a alimentação dos povos indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional, por meio da compra de alimentos in natura, perecíveis ou não perecíveis, adequados aos hábitos alimentares locais.

Segundo a coordenadora de mercados da Emater-RN, Lígia Lima, a meta é executar o PAA Indígena com a aplicação dos recursos até o mês de outubro deste ano.