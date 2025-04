Programa Costura + RN capacita 1.850 pessoas e oferece R$ 10 milhões em crédito

Estimular a geração de oportunidades de trabalho e renda no setor de confecções, assegurar capacitação em costura industrial e empreendedorismo, acesso a crédito facilitado e promoção da moda potiguar. Estes são os objetivos do programa de Fomento ao Setor Têxtil, Confecção e Promoção da Moda no Estado do Rio Grande do Norte – COSTURA + RN, instituído nesta quinta-feira (03) pelo Governo do Estado em ato solene no auditório da Governadoria em Natal.

O Costura + RN será executado em parceria do Governo do RN, através da secretaria de desenvolvimento econômico (Sedec), secretaria do trabalho, habitação e ação social (Sethas) e Agência de Fomento do RN (AGN), Sebrae, Senai e prefeituras municipais. O programa vai atender 37 municípios em duas etapas, a primeira contemplando 20 cidades – iniciando por Baraúnas, na região Oeste – e a segunda com 17 cidades.