Programa +APS Potiguar garantiu R$ 86,4 em investimentos para o RN

A atenção primária à saúde (APS) é a primeira porta aberta para receber a população dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, em 2023 a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) resolveu apostar, de mãos dadas com os municípios e o Ministério da Saúde, em uma revolução na APS do Rio Grande do Norte, nascendo assim o programa +APS Potiguar.

A partir de articulações feitas desde o início do ano passado, a Sesap conquistou junto ao Ministério da Saúde a primazia do RN ser o estado-piloto da política de expansão da APS no Brasil. Assim, o estado conquistou, apenas em 2023, um investimento fixo de R$ 86,4 milhões para ampliação da capacidade de atendimento nos municípios.

Os resultados do investimento do +APS Potiguar já podem ser vistos de maneira prática com o aumento da capacidade de atendimento à população. De acordo com os dados mais recentes, o RN saiu de uma cobertura, no início de 2023, de 65,3% da população para 76,2% em dezembro passado.

O montante de recursos que proporcionou este aumento foi aplicado principalmente na habilitação e financiamento de aproximadamente 300 equipes profissionais, sendo cerca de 200 de saúde da Família e de Atenção Primária e outras 100 de saúde bucal, além de recursos para informatização e modernização (Informatiza APS) das unidades de saúde em mais de 100 municípios e o custeio de centros de especialidades odontológicas.

Também houve reforço no financiamento para atuação de 109 agentes comunitários em 18 municípios, assim como a instalação de equipes de atenção primária prisional. Dentro da política de expansão dos serviços proposta pelo Ministério da Saúde, o +APS Potiguar também conquistou a verba para custeio, além de ter cooperado com o apoio técnico para instalação, de 52 equipes multidisciplinares, que são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas que atuam de maneira complementar e integrada.

Para 2024, o planejamento feito pela Sesap é para que as ampliações das equipes e, consequentemente, da cobertura sigam sendo realizadas, em parceria com os municípios e o Ministério da Saúde, incluindo no processo um extenso programa de qualificação dos servidores das unidades básicas, tendo como objetivo final a cobertura de 100% da população Potiguar pela política de atenção primária à saúde.