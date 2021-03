Profissionais se mobilizam para tornar tratamentos psicológicos mais acessíveis durante a pandemia

Um grupo de 23 profissionais de vários estados brasileiros, que envolve terapeutas e psicólogos, criou o Projeto Brasil Terapia, que visa ajudar pessoas de todas as classes sociais a receber ajuda emocional e psicológica para lidar com os efeitos da pandemia na saúde mental e nos relacionamentos. Os atendimentos, disponibilizados para pessoas de todo o país, são realizados pela internet com o valor social de em média R$50.

A pandemia do Covid tem causado não só danos à saúde física, mas também emocional de muitas pessoas, inclusive de quem não foi infectado pelo vírus ou apenas teve sintomas leves. Todos podem ser afetados pelo sofrimento de familiares, amigos e pessoas a sua volta. Além disso, o medo de adoecer, a dificuldade de lidar com a morte de entes queridos, a perda de emprego e não ter como prover para a família são preocupações comuns em todas as camadas da sociedade.

De acordo com a terapeuta clínica Sarah Moura, idealizadora do projeto, além de problemas de saúde mental como depressão, ansiedade e ataques de pânico, esses fatores emocionais podem gerar crises nos relacionamentos e também influenciar no surgimento ou agravamento de outras patologias. “Quando a boca cala, o corpo fala. Mas ainda existe um tabu muito grande sobre buscar ajuda terapêutica e psicológica”, afirma.

Além disso, outro fator que dificulta o acesso ao suporte profissional é a questão financeira. Os valores de consultas terapêuticas e psicológicas no Brasil nem sempre são acessíveis à população de baixa renda. Em Natal, uma consulta varia de R$100 a R$250 por sessão.

Com isso em mente, os profissionais do Projeto Brasil Terapia tem o objetivo de ajudar pessoas de todas as classes sociais a ter o apoio emocional e psicológico necessários para lidar com a pandemia. O atendimento, que é realizado on-line, tem o valor de em média R$50 por sessão, bem abaixo dos valores normais praticados no país. “O valor social faz com que mais pessoas tenham acesso ao serviço. Se uma única pessoa na família se cuida, já tem uma grande chance de melhorar o ambiente e ajudar os demais”, explica Sarah Moura.

Sarah Moura mora atualmente em Natal, mas é natural de Manaus. Foi a situação caótica causada pela pandemia na sua cidade natal que a motivou a convidar outros profissionais da área de saúde mental a participar desse projeto, atendendo pessoas em todo o Brasil. “O atendimento é para todos: profissionais da saúde que estão na linha de frente, pessoas que foram contaminadas, que perderam parentes ou que de alguma forma estão emocionalmente abaladas. Esperamos poder ajudar essas pessoas a se reerguerem”, diz ela.