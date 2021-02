Profissionais da Saúde participarão de capacitação para uso do Sistema de Regulação

Nesta quinta-feira (18) e amanhã, o Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró irá promover uma capacitação para gerentes e digitadores das unidades básicas de saúde. A formação acontecerá às 13h50, no setor de Biociências II da Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), e visa capacitar esses profissionais para uso operacional do Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

Segundo Cláudia Xavier, coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a capacitação atenderá gerentes e digitadores de 20 unidades básicas de saúde de Mossoró. Como a cidade dispõe de 46 UBSs, servidores das 26 unidades restantes passarão pela capacitação na próxima semana.

“Esta capacitação é de suma importância para os gerentes e digitadores das UBSs, já que eles precisam conhecer com propriedade esta ferramenta que é o sistema de regulação”, destaca Cláudia.

O SISREG é o sistema que possibilita realizar os agendamentos dos pacientes para consultas, exames e até cirurgias de baixa, média e alta complexidade via SUS. A capacitação será ministrada por Adriana Cunha, coordenadora do sistema de regulação do município.

Confira distribuição das equipes:

Equipes para capacitação – Dia 18/02

UBS Sinharinha Borges

UBS Ildone Cavalcante de Freitas

UBS Joaquim Saldanha

UBS Chico Costa

UBS Centro Clínico Edgard Bulamarqui

UBS Sueldo Câmara

UBS Francisco Nazareno

UBS Helênio Gurgel

UBS – CAIC

UBS Marcos Raimundo

Equipes para capacitação – Dia 19/02

UBS José Fernandes de Melo

UBS Dr. José Leão

UBS Raimundo Renê

UBS Francisco Neto da Luz

UBS Marina Ferreira (Sítio Barrinha)

UBS Penitenciária

UBS Jucuri

UBS Duclecio Antônio Medeiros

UBS Antônio Soares

UBS Dr. José Holanda Cavalcante