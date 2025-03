Professores do RN fazem protesto durante evento com ministro da Educação

Professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, em greve desde 25 de fevereiro, realizaram um protesto nesta segunda-feira 10 no Centro de Convenções de Natal, durante um evento com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

Da plateia, os servidores vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) levantaram faixas exigindo um reajuste salarial de 6,27% para toda a categoria, além de “valorização profissional” e a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários das escolas.

O dirigente estadual do Sinte, professor Ekeoma Santos, afirmou que o objetivo do protesto é chamar a atenção do Ministério da Educação (MEC) para que a pasta “interfira, intervenha e contribua” no processo de negociação entre o sindicato e o Governo do Estado.

Quanto à principal demanda dos professores, o Governo do Estado propôs o pagamento do reajuste de 6,27% para toda a carreira, incluindo aposentados e pensionistas, da seguinte maneira:

3% a partir da folha de abril;

3,25% a partir da folha de dezembro.

No entanto, a proposta foi rejeitada pela categoria nas últimas assembleias, e a greve continua.

O novo piso salarial do magistério foi definido pelo MEC no início deste ano, com reajuste de 6,27%. A Lei Complementar 322/2006, que é válida apenas no Rio Grande do Norte, determina que os reajustes salariais dos professores devem ser aplicados a toda a carreira, incluindo aposentados e pensionistas. Esta é uma particularidade do estado e não uma exigência federal.

Em coletiva de imprensa, Camilo Santana foi questionado sobre o assunto e destacou que o tema está sendo discutido com mediação judicial, confiando em uma solução para o impasse. “Eu sei que a questão está na Justiça, mas há toda a boa vontade da governadora para resolver esse problema e garantir o pagamento aos professores”, declarou o ministro da Educação.