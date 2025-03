Professores do Município iniciam greve por tempo indeterminado

Os professores da rede municipal de ensino de Mossoró entraram em greve nesta sexta-feira (14). Dentre as pautas cobradas pela categoria, está o reajuste do piso do magistério em 6,27% para 2025 e ainda os 14,95% do reajuste de 2023.

Nas escolas, a paralisação aconteceu de forma parcial. Segundo Eliete Vieira, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), em média, 70% dos professores efetivos aderiram ao movimento. A expectativa é de que a partir da segunda-feira (17), a mobilização ganhe ainda mais apoio. “Nós estamos considerando que a adesão está sendo muito boa”, destacou Eliete.

O Sindiserpum ressalta que, antes dos professores deflagrarem a paralisação, a categoria tentou o diálogo com a Prefeitura de Mossoró com uma pauta de reivindicações, mas não obteve retorno.

“Aparentemente, é como se os professores de Mossoró não existissem. É uma invisibilidade, um desrespeito e um descaso para com as reivindicações de uma pauta protocolada desde dezembro de 2024, e que não houve uma reunião sequer para tratar de um único ponto que seja”, concluiu.

O Jornalismo TCM entrou em contato com a Prefeitura de Mossoró a respeito da paralisação dos professores e aguarda uma resposta sobre a decisão da categoria.

TCM