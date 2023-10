Professores de Natal anunciam para amanhã paralisação e protestam contra aumento da carga horária

Os professores e educadores de Natal anunciaram a paralisação de atividades por tempo determinado, entre 4 e 10 de outubro.

A decisão foi motivada pelo envio de um Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal de Natal. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte/RN), o projeto extingue as atuais carreiras do magistério municipal, além de ter sido elaborado sem diálogo entre a Prefeitura e o Sinte/RN, como afirma o Sindicato.

A paralisação foi decidida em assembleia realizada na segunda-feira, 2. A deliberação foi encerrada com uma caminhada até a Prefeitura de Natal.

A assembleia contou com a presença da assessoria jurídica do Sinte/RN, dos vereadores Daniel Valença e Brisa Bracchi.

Os educadores apresentaram, ainda, o calendário:

04 a 10/10 – Paralisação das atividades;

04/10 – Diálogo de educadores com a comunidade escolar (manhã e tarde) & Diálogo de dirigentes sindicais com vereadores na Câmara Municipal do Natal, às 14h.

05/10 – Ato em frente à Prefeitura do Natal contra o PL, às 8h e às 14h.

06/10 – Diálogo de dirigentes sindicais com os vereadores na Câmara Municipal do Natal (manhã e tarde).

09/10 – Exposição de emendas ao Projeto de Lei pela Assessoria Jurídica, às 14h, no auditório do Sindicato.

10/10 – Audiência Pública sobre o novo concurso e o PL, às 9h.

11/10 – Assembleia da Rede Municipal para avaliação do processo de luta, às 14h, no auditório do Sinte/RN.