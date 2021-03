Professores de Mossoró passam por capacitação sobre sala de aula virtual

Nesta quarta-feira (10), a Secretaria Municipal de Educação dará continuidade ao programa de capacitação com repasses de conteúdos via internet por meio de lives. “Google Sala de Aula e suas funcionalidades” é o tema de hoje à tarde. A iniciativa tem como foco o Ambiente Virtual de Aprendizagem, visando auxiliar professores, estudantes e pais no desenvolvimento das atividades online e uso das ferramentas como Google Classroom.

Neste segundo dia de lives continuadas, a discussão será abordada pelas professoras Débora Praxedes (SME) e Socorro Souza, do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM). O conteúdo é transmitido a partir das 15h no Canal da Prefeitura de Mossoró no YouTube, link para acesso: youtube.com/prefeiturademossorooficial.

A Secretaria de Educação elaborou a capacitação com base em quatro estratégias envolvendo a ferramenta Google Classroom: lives para atender ao maior número possível de docentes e alunos; curso com um número limitado de cursistas para o atendimento mais individualizado; formulário virtual para que os professores e alunos possam encaminhar, de modo contínuo, suas dúvidas e receber a devolutiva do NTM; e, ferramenta tutorial disponibilizada no portal da educação com orientações sobre a plataforma, página atualizada continuamente, conforme as dúvidas apresentadas no formulário virtual. A iniciativa se estende até maio, com lives de temáticas variadas.