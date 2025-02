Professores de Mossoró definem parada de advertência para próxima terça, 18

Em assembleia realizada na manhã de terça-feira (11), no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), os professores da rede municipal de ensino deliberaram pela realização de uma parada de advertência no próximo dia 18, segundo dia letivo do ano.

De acordo com o sindicato, essa decisão se deu por conta do silêncio da gestão Alysson Bezerra (UB) quanto ao atendimento às pautas da categoria, protocoladas através de ofício em dezembro passado e até agora sem resposta, principalmente em relação a aplicação do reajuste anual do piso do magistério em 2025, definido pelo Ministério da Educação em 6,27% e ainda pelo reajuste de 2023, de 14,95%, não concedido pela Prefeitura Municipal de Mossoró.

A categoria destaca também a forma indevida como estaria sendo implementada a hora relógio e o tratamento inadequado dispensado pela gestão aos professores readaptados, agravando ainda mais o adoecimento destes profissionais, foram outros pontos que levaram a aprovação da Parada, que foi aprovada por unanimidade dos presentes.

“Estamos com mais de 20% de defasagem em nossos salários e agora a hora relógio chega de forma muito inflexível, trazendo um sentimento ainda maior de desvalorização e o mínimo que esperamos é que a gestão abra o canal de diálogo para que possamos encontrar alternativas e sanarmos tantas pautas pendentes desta categoria tão valorosa, mas tão desprestigiada em Mossoró”. Comenta a professora Eliete Vieira, presidente do Sindiserpum.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Sindiserpum