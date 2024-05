Professores da UFRN farão novo plebiscito para decidir sobre greve

O Adurn-Sindicato, que representa professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, decidiu realizar um novo plebiscito para decidir se a categoria continuará em greve.

A paralisação começou em 22 de abril e, na semana passada, a categoria realizou um plebiscito para manter a greve.

O plebiscito começou às 12h desta quarta-feira 29 e terminará às 18h da sexta-feira 31.

A pergunta que será apresentada aos docentes no plebiscito será: “Você está de acordo com a permanência da categoria docente da UFRN em greve geral por tempo indeterminado?”. Serão apresentadas as opções: “sim”, “não” e “abstenção”.

Durante reunião nesta terça-feira 28, o presidente do Adurn-Sindicato, Oswaldo Negrão, informou aos conselheiros e conselheiras que tomou ciência também de um abaixo-assinado solicitando a inclusão na pauta da próxima assembleia geral extraordinária o debate sobre a desfiliação da entidade ao Proifes-Federação.

A Proifes (Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico) assinou, na tarde desta segunda 27, a proposta de reajuste salarial feita pelo governo Lula (PT) para encerrar a paralisação.

O Adurn-Sindicato está filiado ao Proifes-Federação.