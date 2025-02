Professores da rede municipal de ensino de Mossoró aprovam Indicativo de greve

Em assembleia realizada na tarde desta terça-feira (25), na sede social do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), professores da rede municipal de ensino deliberaram por unanimidade por um Indicativo de Greve para o próximo dia 10 de março.

A categoria cobra a abertura de diálogo por parte da Prefeitura junto ao sindicato para discutir as pautas de reivindicações 2025, principalmente em relação ao reajuste do Piso do Magistério, determinado pelo Ministério da Educação em 6,27% para este ano, além dos 14,95% negados pela atual gestão em 2023.

“Vivemos um momento de achatamento salarial e a gestão, apesar de dizer na imprensa que está aberta só diálogo, concretamente não deu qualquer sinalização oficial de que está disposta a ouvir a categoria através do Sindiserpum e atender aos seus pleitos”, enfatiza a diretora financeira do sindicato, professora Vencerlina Gondim.

“Uma greve é a última instância na tentativa de conseguirmos assegurar os nossos direitos e é um instrumento legal de luta dos trabalhadores. Caso não haja qualquer avanço no sentido de ao menos se discutir o que foi apresentado pela categoria, infelizmente não haverá outro caminho” diz a presidente do Sindiserpum, professora Eliete Vieira.