Professores da rede estadual entram em greve e enviam contraproposta ao governo

Professores da rede estadual de ensino decidiram entrar em greve durante assembleia realizada na tarde desta terça-feira (25).

A paralisação foi aprovada após discussões sobre a valorização da categoria e as negociações salariais com o Governo do Estado.

Além da greve, os professores aprovaram uma contraproposta para o Piso Salarial de 2025. O documento sugere um reajuste de 6,27% a partir de março, com pagamento retroativo acumulado referente aos meses de fevereiro e março. A decisão será formalmente encaminhada ao governo por meio de ofício.

A assembleia também debateu outros encaminhamentos relacionados à pauta da categoria. O movimento grevista busca pressionar o governo para um acordo que atenda às reivindicações da classe.