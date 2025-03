Professores da rede estadual do RN rejeitam proposta do governo e decidem manter greve

Os professores da rede estadual de educação decidiram dar continuidade à greve da categoria, que vai completar um mês nesta terça-feira (25). O movimento foi iniciado no dia 25 de fevereiro, 15 dias após o início do ano letivo nas escolas da rede estadual em 2025.

Em uma assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (24), a categoria rejeitou a última proposta apresentada pelo governo do estado e decidiu apresentar uma contraproposta.

A paralisação das aulas nas escolas estaduais ocorre porque os professores exigem aumento salarial de 6,27%, seguindo o reajuste do piso nacional da categoria.

Segundo o sindicato que representa os professores, mais de 50% dos 19 mil profissionais ativos na rede estadual aderiram ao movimento de paralisação.

Em nota divulgada na última sexta-feira (21), o governo afirmou apresentou uma proposta oficial que contempla o reajuste salarial de 6,27% referente ao piso nacional de 2025, com aplicação em duas parcelas: 4,83% em abril e 1,44% em dezembro, e efeitos financeiros a partir dos respectivos meses de implantação.

“Com esse reajuste, a categoria acumula, entre 2019 e 2025, um ganho salarial de 98,25%, reforçando o compromisso do Governo com o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 e a valorização efetiva dos profissionais da educação”, afirmou a nota.

Segundo o diretor do Sinte-RN, Bruno Vital, a assembleia decidiu apresentar uma contraproposta com implementação dos 4,83% em abril e o restante (1,44%) no mês de maio. Além disso, a categoria quer que o governo se comprometa a pagar os valores retroativos, referentes ao meses de janeiro, fevereiro e março, a partir de julho.