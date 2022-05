Professora Cláudia Santa Rosa lança livro em Mossoró que pode ajudar a fortalecer a educação

Com o propósito de fortalecer projetos educacionais e transformar realidades, a professora Dra. Cláudia Santa Rosa lança, nesta quarta-feira (04), no estande da Artbooks, durante a 16ª Feira do Livro de Mossoró, o seu livro intitulado “Aprender com a Escola da Ponte: repensar a educação”.

A obra tem origem na tese de doutorado em educação da professora, defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a partir de estudos realizados na revolucionária Escola da Ponte, em Portugal. O conteúdo da publicação se reveste numa proposta para repensar a educação e diz muito sobre os trabalhos que a autora tem coordenado em escolas do Rio Grande do Norte.

O livro é apropriado para gestores educacionais, técnicos, coordenadores, pesquisadores e professores de unidades de ensino públicas e particulares que acreditam no poder transformador da educação e que investem no trabalho com metodologias que promovem a autonomia do aluno em sala de aula e a vivência da cidadania.

“A publicação é uma maneira de partilhar esse conhecimento que acumulei com quantos tenham interesse de transformar ou fortalecer práticas pedagógicas, tendo em vista resultados exitosos”, explica Santa Rosa.

O prefácio do livro é assinado pelo renomado professor a nível nacional, Moacir Gadotti, Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire. Segundo ele, a publicação de Cláudia Santa Rosa “nos convida a refletir e a esperançar. Não a esperança como pura espera. Falo da esperança de quem sabe que a realidade é mutável, é construção social e histórica, vê o futuro como possibilidade e não como determinismo, acredita no sonho e, sobretudo, vai à luta por sua concretização. Outra escola é possível”, destaca Gadotti.

Já o posfácio é assinado pelo educador português, José Pacheco, idealizador do projeto da Escola da Ponte. “Após a leitura desta obra, apenas será necessário que haja educadores conscientes da necessidade e possibilidade de mudança, que se constituam em equipes de projeto e façam jus ao labor da Cláudia. Porque a minha amiga insiste em perscrutar duras realidades com olhos de apoena, com um olhar crítico de quem vê para além do que existe, desvendando porvir de que o Almada nos fala na terceira das suas Quatro Manhãs: quando cheguei aqui o que havia estava no fim e o que estava por vir andava disperso pelo sonho de alguns,” opina Pacheco.

Nas orelhas do livro, a pesquisadora portuguesa, professora Fátima Pacheco, resume o que representa o trabalho da autora. “O livro da Cláudia ajuda-nos a conhecer uma realidade diferente, contextualizada e impossível de ser clonada, mas que pode servir para refletir práticas, repensar possíveis transformações com vista a quebrar uma escola hegemônica e obsoleta que precisa dar respostas eficazes às futuras gerações”, explica a pesquisadora portuguesa.