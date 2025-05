Professor de escolinha de futebol é preso suspeito de pornografia infantil

Um professor de escolinha de futebol foi preso nesta segunda-feira (26), em um um hotel em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, suspeito da prática do crime de produção de pornografia infantil. Ele era investigado pela Polícia Civil em Jucurutu, no Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o homem estaria aliciando adolescentes e crianças para produzirem conteúdo pornográfico em troca de dinheiro. Ele especificava como queria os vídeos e fotos e realizava o pagamento.

Segundo a Polícia Civil, há pelo menos três vítimas com materialidade comprovada. Após o crime, o suspeito fugiu. As investigações indicaram que ele seguiu inicialmente para o estado de São Paulo e, em seguida, para Pernambuco. Com a localização confirmada, ele foi preso nesta segunda.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional de Vitória de Santo Antão (PE), onde ficará à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio da 12ª DP e da equipe de plantão da Central de Inquérito (DESEC) de Vitória de Santo Antão.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade violenta, especialmente os crimes contra a vida, e solicita o apoio da população por meio de denúncias anônimas ao Disque 181.