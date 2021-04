Produtor cultural realizará oficina gratuita para artistas do interior do RN

Na próxima segunda feira (12), o produtor cultural Mykaell Bandeira estará realizando uma oficina destinada à artistas do interior do Estado sobre “Produção Cultural e Elaboração de Projetos Culturais”.

De forma remota, através da plataforma do Google Meet, a oficina irá abordar temas sobre as áreas de atuação na produção cultural, planejamento estratégico e estruturação, elaboração e gestão de projetos culturais. Além de artistas, a oficina também será voltada para produtores e empreendedores da economia criativa residentes no interior do Rio Grande do Norte.

“Há uma grande carência daqueles/as que trabalham com arte e cultura, de lidar com a burocracia e a estruturação de projetos culturais. E foi pensando nisso que decidi compartilhar esse conhecimento com os fazedores de cultura que residem no interior do estado, que é onde mais encontramos pessoas com dificuldade de elaborar e gerir projetos culturais. É preciso cada vez mais democratizar o acesso de todos a editais e formas de financiamento, e essa foi a forma que encontrei de ajudar a turma nesse período tão difícil que estamos vivendo”, comenta Mykaell.

Este projeto é uma realização da PARÊA Produções e conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc do RN, por meio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto, e do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo.

As inscrições são gratuitas e poderão serem feitas através do link a seguir: https://forms.gle/i9WSbUkMaGyh27Sn6

QUEM É MYKAELL BANDEIRA? Natural de Mossoró-RN, é produtor cultural e pesquisador. Formado em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e mestre pela Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas (UERN), tendo como categorias de pesquisa desde a graduação a cultura, indústria cultural e as políticas culturais. Já atuou em diversos coletivos culturais da cidade de Mossoró. Também compõe a coordenação do Fórum Potiguar de Cultura do RN. Atua na área da produção cultural desde 2013, e desde 2018, pela PARÊA Produções, do qual é fundador, onde realiza trabalhos na coordenação e produção executiva de diversos shows, espetáculos e projetos culturais.