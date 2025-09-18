Produção de camarão no RN cresce 27% em 2024

A produção de camarão no Rio Grande do Norte aumentou 27,8% em 2024, alcançando 31,6 milhões de quilos, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) divulgada nesta quinta-feira (18) pelo IBGE.

Apesar do crescimento no volume, o faturamento do setor subiu apenas 2,6% em relação a 2023, chegando a R$ 701,3 milhões.

O resultado foi impactado pela queda no preço médio pago pelo quilo, que caiu de R$ 27,63 em 2023 para R$ 22,18 em 2024. O camarão respondeu por 78,9% do valor da aquicultura potiguar no período.

O levantamento mostra que o Rio Grande do Norte se manteve como o segundo maior produtor do país, responsável por 21,5% da produção nacional, atrás apenas do Ceará (57,1%). No Brasil, a produção de camarão somou 146,8 mil toneladas, com crescimento de 15,1% e faturamento de R$ 3,1 bilhões.

No estado, Pendências liderou a produção, com 9,6 milhões de quilos, ou seja 30,4% do total potiguar. Em seguida aparecem Arês (3,5 milhões), Canguaretama (3,2 milhões), Senador Georgino Avelino (2,8 milhões) e Guamaré (2,3 milhões).

A aquicultura como um todo no Rio Grande do Norte faturou R$ 888,6 milhões em 2024. Além do camarão, o setor inclui a produção de larvas e pós-larvas do crustáceo, tilápia e malacocultura (ostras, vieiras e mexilhões).

A tilápia respondeu por 3,3% do valor do setor, com produção de 2,2 milhões de quilos, liderada por Nísia Floresta. A malacocultura cresceu 25%, alcançando 125 mil quilos e R$ 2,5 milhões em faturamento.