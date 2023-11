Procuradoria Geral do Estado/RN divulga concurso público com remuneração de R$ 33,9 mil

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (14), foi publicado o Edital Nº 1 – PGE/RN, com 19 vagas de provimento imediato para o cargo de Procurador do Estado de Terceira Classe. O período de solicitação de inscrição começa às 10h do dia 20 de novembro e segue até às 18h de 19 de dezembro. O processo será realizado pelo site da Cebraspe, com taxa de inscrição em R$300,00.

A seleção preencherá 19 vagas imediatas, das quais quatro destinadas a negros e uma para pessoas com deficiência. Haverá também formação de cadastro reserva.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.

As exigências para ocupar um cargo de Procurador do Estado são as seguintes: