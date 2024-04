Procura por voo Natal-Mossoró é baixa; Setur diz que vai ampliar divulgação

A titular da Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte (Setur), Solange Portela, afirmou estar buscando estratégias de divulgação para impulsionar o fluxo de passageiros no trecho Natal-Mossoró. A declaração vem após reconhecimento de que a procura por voos entre as maiores cidades do Estado, operados pela Voepass em colaboração com a Latam, estão baixos.

“Sempre que iniciamos um novo voo, tanto dentro quanto fora do Rio Grande do Norte, realizamos um trabalho de divulgação”, explicou Portela, acrescentando que se reuniu com a Prefeitura de Mossoró e representantes do setor turístico local para cooperar na divulgação.

A secretária destacou que também tem a intenção de promover os voos entre Mossoró e Fortaleza, operados pela Voepass, assim como o trajeto entre Mossoró e Recife, oferecido pela Azul Companhias Aéreas. “Durante a reunião em Mossoró, percebemos que até mesmo os moradores locais não estavam cientes da conectividade aérea disponível, então estamos trabalhando em conjunto para aumentar a divulgação dessa opção de transporte”, ressaltou.

A Voepass iniciou suas operações na capital do Oeste potiguar em janeiro deste ano, com 30 passageiros a bordo no voo inaugural. A viagem teve duração de aproximadamente 43 minutos.