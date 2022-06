Procura por vacina contra influenza foi intensa no final de semana

No último sábado, 25, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) liberou a vacinação contra a influenza para o público em geral. Essa ampliação da campanha fez com que aumentasse consideravelmente o número de pessoas em busca da vacina, nos pontos de vacinação, durante o final de semana.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, durante a campanha “Mossoró Vacina” desse final de semana foram aplicadas 2.481 doses da vacina contra a influenza. Essa foi a maior procura pela vacina desde o início da campanha de vacinação deste ano.

Contra a Covid-19 foram 1.497 doses aplicadas no sábado, 25, e no domingo, 26. Já para o sarampo, a Secretaria contabilizou a aplicação de 32 doses. As campanhas de vacinação seguem durante toda a semana, nas Unidades Básicas do Saúde (UBS) do município, nas zonas urbana e rural. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o horário de vacinação ocorre das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já na zona rural, o horário para algumas delas é das 7h às 12h e das 12h às 17h.

Além disso, ao longo desta semana serão disponibilizados cinco pontos extras para a vacinação. Os locais terão vacinas contra a Covid-19 e Influenza. De acordo com o cronograma da pasta municipal, desta segunda-feira, 27, até o próximo sábado, 2, o ponto no Partage Shopping funcionará das 10h às 18h. Já no domingo, 3, o horário será das 11h às 18h.

Nesta segunda-feira haverá um ponto no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O horário será das 19h às 21h. A Paróquia São Paulo no Tríduo da Festa do bairro Nova Betânia também terá um ponto de vacinação. Uma equipe de vacinadores estará até esta quarta-feira, 29, aplicando as doses dos imunizantes. Horário será das 18h às 21h.

Amanhã, 28, e quarta-feira, 29, um ponto também será instalado na Universidade Potiguar (UnP), das 7h30 às 17h. Já na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) a vacinação ocorre nesta semana de hoje até quinta-feira (30), no horário das 12h30 às 19h.