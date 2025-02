Procópio Lucena é nomeado novo diretor-presidente do IGARN

A governadora Fátima Bezerra nomeou nesta quarta-feira (12) Procópio Lucena como o novo diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN).

Graduado em Engenharia Agrônoma pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), atual Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), acumula mais de 3.500 horas de formação em políticas públicas, mudanças climáticas e convivência com o semiárido.

Desde 2023, atuava como gestor técnico do IGARN, supervisionando ações de gestão hídrica. Entre 2013 e 2022, foi articulador e assessor no Movimento dos Atingidos pela Construção do Complexo Barragem de Oiticica, com foco em questões sociais, ambientais e culturais.

Entre 2012 e 2023, presidiu o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, coordenando a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, especialmente em períodos de seca.

Ele também integrou conselhos estaduais como o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRUS), o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e o Conselho Estadual de Meio Ambiente.

No cenário internacional, representou a ASA na RIO+20 em 2012, participou do Encontro Internacional das Comunidades de Alimentos Tradicionais em Turim, Itália, em 2008, e de um programa de intercâmbio sobre desenvolvimento rural sustentável na Espanha, em 2009.

Entre 2000 e 2015, dirigiu a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE) e coordenou a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável da região. Também presidiu o Conselho Municipal de Assistência Social e de Saúde em Caicó em diferentes períodos.